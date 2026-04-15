وكشف مسؤول أميركي بارز أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية في لبنان، بوصفه جزءا من اتفاق سلام محتمل مع إسرائيل.

وأوضح المسؤول لـ"سكاي نيوز عربية"، أن ترامب "لم يطلب من إسرائيل وقفا لإطلاق النار في لبنان ولا يعتبره جزءا من المفاوضات مع إيران، لكنه سيرحب بإنهاء الأعمال العدائية في لبنان".

كما نقلت صحيفة "فينانشال تايمز" البريطانية توقعات مسؤولين لبنانيين بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان "قريبا".

وتوازيا، عقد المجلس الوزاري الأمني المصغر ​​في إسرائيل (الكابينت) ​​برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اجتماعا مساء الأربعاء، لبحث إمكانية التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، وسط تزايد التوقعات بأن الهدنة قد تصبح "أمرا لا مفر منه في ظل الضغوط الأميركية".

وقال مصدر سياسي إسرائيلي بارز للقناة 12 المحلية: "تقديرنا أنه خلال بضعة أيام قليلة لن يكون لدينا خيار سوى وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان".

ووفقا لتقرير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة أسبوع على الأقل في حربها ضد حزب الله المدعوم من إيران، على أمل أن تساعد هذه الخطوة في دعم المفاوضات التي ترعاها واشنطن بين إسرائيل ولبنان، وكذلك جهودها للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب هناك.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من اجتماع إسرائيلي لبناني في واشنطن، وبعد نحو 6 أسابيع من بدء حزب الله هجماته على إسرائيل في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

في المقابل، شنت إسرائيل هجمات دامية على مناطق متفرقة من لبنان قتل خلالها الآلاف، مركزة على جنوب البلاد وضاحية بيروت الجنوبية.

وكان الجيش الإسرائيلي حدد 3 شروط رئيسية للتوصل إلى اتفاق مع لبنان، وسط المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار.

وأوضح أن هذه الشروط تشمل إنشاء منطقة عازلة جنوبي لبنان حتى نهر الليطاني، خالية من وجود حزب الله وبنيته التحتية، والحفاظ على حرية العمل العسكري الكاملة لإزالة التهديدات حتى شمال الليطاني، والبدء في عملية طويلة الأمد لتفكيك سلاح حزب الله، ضمن آلية مراقبة أميركية.

وحتى الآن، يواصل الجيش الإسرائيلي تحركاته فيما يخص لبنان، ولم يتلق تعليمات للاستعداد لوقف إطلاق النار، وذلك وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.