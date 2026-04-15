ويأتي هذا التطور بعد أن استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران، الأربعاء.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن البيت الأبيض أنه يناقش إجراء جولة ثانية من المفاوضات مع إيران، قائلا إنه "متفائل" بشأن فرص التوصل إلى اتفاق.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن نقاشات جرت بهدف استئناف المفاوضات في إسلام آباد "لكن لا شيء رسميا حتى الآن".

وأضافت: "نشعر بالارتياح حيال آفاق التوصل إلى اتفاق".

ورغم الهدنة المستمرة لحرب إيران، هددت طهران بتعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر ردا على الحصار البحري الأميركي لموانئها.

وفي هذه الأثناء، يواصل الوسيط الباكستاني جهوده بعد فشل الجولة الأولى من المحادثات في إسلام آباد، الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إنه "تم تبادل عدة رسائل عبر باكستان" خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد مجددا الثلاثاء أن الحرب "أوشكت على الانتهاء"، إلا أن مسؤولا أميركيا رفيع المستوى نفى الأربعاء أن تكون واشنطن قد وافقت على تمديد وقف إطلاق النار.