وقال نتنياهو إن هناك هدفين رئيسيين للمفاوضات مع لبنان، هما تفكيك حزب الله وإرساء سلام دائم، معتبرا أن هذه الجهود تجري انطلاقا مما وصفه بـ"موقع القوة".

وأضاف أن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية ضد حزب الله، مشيرا إلى أن القتال يتركز حاليا في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان، التي وصفها بأنها أحد أبرز معاقل الحزب.

وأكد نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بمواصلة تعزيز المنطقة الأمنية وتوسيعها شرقا باتجاه منحدرات جبل الشيخ (حرمون)، في إطار ما قال إنه دعم للطائفة الدرزية.

وأشار إلى أن المفاوضات مع لبنان تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تطلع إسرائيل بشكل مستمر على اتصالاتها مع إيران.

وأوضح أن أهداف إسرائيل تتطابق مع أهداف واشنطن، وتشمل نقل المواد النووية المخصبة خارج إيران، وإلغاء قدرتها على التخصيب، إضافة إلى ضمان فتح المضائق البحرية.

وختم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على أن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو، تحسباً لاحتمال تجدد القتال.