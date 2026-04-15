وجاء في منشور للوزارة: "استئناف التعليم الحضوري لجميع الأطفال والطلبة،والكوادر التعليمية والإدارية في الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيكون للمدارس الخاصة المرونة في تطبيق نظام التعليم الهجين التناوبي عند الحاجة، وفق الضوابط المعتمدة وإشراف الجهات التعليمية المحلية، وبما يراعي جاهزية كل مؤسسة تعليمية ويضمن انسيابية التنفيذ.

وأضافت أنه على المدارس الخاصة التي تطبق نموذج التعليم الهجين التناوبي تنظيم التوزيع التشغيلي للكوادر بما يدعم استمرارية التعلم، دون أن يتم تكليف المعلم الواحد بتقديم التعليم الحضوري وعن بُعد بشكل متزامن، بما يحافظ على جودة التعليم ويوازن الأعباء المهنية على الكوادر التعليمية.

وأكدت أنه ستظل المؤسسات التعليمية مستعدة للانتقال إلى أنماط التعليم البديلة عند الحاجة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بسلاسة ومرونة.

بدورها، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استئناف التعليم الحضوري لجميع الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، وذلك بعد استكمال خطط الاستعداد والتأهيل اللازمة، بما يشمل جاهزية المباني والمرافق، وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، وتعزيز جاهزية الكوادر الأكاديمية والإدارية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلبة.

وقالت وزارة التعليم العالي وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات: "سيكون لبعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرونة في تطبيق نماذج التعليم الهجين والتعليم عن بُعد عند الحاجة، ووفق الضوابط المعتمدة، بما يراعي جاهزية كل مؤسسة ومتطلبات التنفيذ الأكاديمي المنظم".

وأكدت أن مؤسسات التعليم العالي، تواصل بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية، متابعة تنفيذ خطط الاستعداد والتشغيل، بما يكفل انسيابية العودة الحضورية وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وأضافت: "ستظل المؤسسات التعليمية مستعدة للانتقال إلى أنماط التعليم البديلة عند الحاجة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بسلاسة ومرونة".