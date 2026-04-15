وقال فاديفول في مؤتمر صحافي إن المشاركين أعلنوا عن "تعهدات بالدعم تتجاوز قيمتها الإجمالية 1.3 مليار يورو"، معتبرا ذلك "إشارة إيجابية" في وقت تتراجع فيه الموارد المخصصة للمساعدات الإنسانية عالميا.

وأضاف أن ألمانيا تعهدت بتقديم 212 مليون يورو من المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الأزمة السودانية، التي تعد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وتسببت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تفشي الجوع ونزوح الملايين، فيما يسعى المجتمع الدولي إلى حشد الدعم الإنساني والضغط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وشارك في المؤتمر مسؤولون من أكثر من 60 دولة، إلى جانب أكثر من 50 منظمة غير حكومية سودانية ودولية، في حين غاب ممثلو طرفي النزاع بسبب عدم التوصل إلى هدنة.

وأكدت ألمانيا أن استمرار الاهتمام الدولي بالأزمة الإنسانية في السودان يمثل خطوة أساسية نحو إنهاء الحرب وتخفيف معاناة المدنيين.