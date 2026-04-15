وأفاد موقع أكسيوس بأن الوفد الباكستاني الذي وصل إلى طهران، الأربعاء، سيقوم بإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين.

من جانبه، ذكر موقع طهران تايمز، أن الوفد الباكستاني وصل إلى طهران لنقل رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران والتخطيط للجولة الثانية من المحادثات.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة على الوساطة من أن التوصل إلى اتفاق ليس مضمونا، نظرا للاختلافات الجوهرية بين الجانبين.

كما نقل عن مسؤول أميركي أن فريق التفاوض التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي يضم نائب الرئيس فانس، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وكبير المستشارين جاريد كوشنر واصلوا إجراء المكالمات وتبادل مسودات المقترحات مع الإيرانيين والوسطاء يوم الثلاثاء.

وقال مسؤول أميركي ثالث: "نريد إبرام صفقة. وأجزاء من حكومتهم تريد إبرام صفقة. الآن تكمن الحيلة في إقناع الحكومة بأكملها هناك بإبرام الصفقة".