وبحسب المسؤولين فلا يزال الوسطاء الإقليميون يدفعون لتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وترتيب جولة ثانية من المحادثات، لكن التقدم كان بطيئا.

وقال المسؤولون إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا من حيث المبدأ على الاجتماع، لكنهما لم تحددا بعد موعدًا ومكانًا، بعد انتهاء محادثات السلام المطولة في إسلام آباد من دون التوصل إلى اتفاق.

في غضون ذلك ⁠قال مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز ​ الأربعاء ‌إن قائد الجيش ‌الباكستاني ‌سيصل قريبا إلى طهران "لتضييق الفجوة" ‌بين ‌إيران ⁠والولايات المتحدة للحيلولة دون استئناف ⁠الحرب.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في إفادة للصحفيين إن بلاده ستستضيف وفدا من باكستان يوم الأربعاء كاستمرار للمناقشات في إسلام آباد.

هذا ونقلت قناة جيو الباكستانية عن مصادر بأنه تم "إصدار توجيهات لضمان الجاهزية اللوجستية والأمنية لاستضافة محادثات إيران وأميركا".

على صعيد متصل أفاد بيان لوزارة الخارجية في إسلام آباد بأن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيزور السعودية وقطر وتركيا من 15 إلى 18 أبريل.

وأضاف المسؤولون أن من غير المرجح أن تلتقي الولايات المتحدة وإيران قبل انتهاء تلك الزيارة.