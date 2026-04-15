وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا نشر عبر منصاته المختلفة جاء فيه: "إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني، إن نشاطات حزب الله الإرهابية تُجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة في تلك المنطقة".

وتابع البيان: "الغارات مستمرة حيث يعمل الجيش الإسرائيلي بقوة كبيرة في المنطقة، ولذلك وحرصا على سلامتكم نعود ونناشدكم إخلاء منازلكم فورا والتوجه إلى شمال نهر الزهراني".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر".

وأشار إلى ضرورة انتقال السكان فورًا إلى منطقة شمال نهر الزهراني، متابعًا: "أي تحرك جنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر".

على صعيد متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، العثور على منصات صواريخ وأسلحة لحزب الله في جنوب لبنان.

وأوضح الجيش في بيان له: "يواصل جنود اللواء الثامن التابع للجيش الإسرائيلي، بقيادة الفرقة 91، تنفيذ عمليات برية دقيقة لتعزيز خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان".

وأضاف الجيش: "خلال هذه العمليات، عثر جنود الجيش الإسرائيلي على منصة إطلاق صواريخ موجهة نحو شمال إسرائيل، بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدبابات وأسلحة أخرى يستخدمها مسلحو حزب الله للتخطيط لهجمات ضد الجنود والمدنيين الإسرائيليين وتنفيذها. ومن بين الأسلحة التي تم ضبطها: معدات تكنولوجية، وأسلحة شخصية، وعبوات ناسفة، وقنابل يدوية، وذخائر".

كما أشار إلى شن الجيش، بالتعاون مع سلاح الجو، غارات على مواقع لحزب الله وبنيته العسكرية ومركز قيادة تابع للحزب.