وقال قائد القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) براد كوبر في بيان، إنه "تم تطبيق الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بالكامل، مع احتفاظ القوات الأميركية بالتفوق البحري في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "يقدر أن 90 بالمئة من الاقتصاد الإيراني يعتمد على التجارة الدولية عبر البحر، وفي أقل من 36 ساعة منذ تطبيق الحصار، أوقفت القوات الأميركية تماما حركة التجارة عبر البحر من وإلى إيران".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الحصار على موانئ إيران، الأحد، بعد فشل جولة مفاوضات بين الطرفين في إسلام آباد، السبت.

وقالت القيادة الوسطى في وقت سابق: "خلال الساعات الـ24 الأولى، لم ‌تتمكن أي سفينة ‌من تجاوز الحصار الأميركي".

وأضافت "سنتكوم"، أن 6 سفن امتثلت لتوجيهات القوات الأميركية بالعودة إلى ميناء إيراني.

وتسبب الحصار الأميركي لإيران في المزيد من عدم اليقين بالنسبة لشركات الشحن والنفط والتأمين من مخاطر الحرب.

وذكرت مصادر، الثلاثاء، أن حركة المرور عبر مضيق هرمز لا تزال تمثل ‌جزءا ضئيلا فقط من أكثر من 130 عملية عبور، قبل بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.