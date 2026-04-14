وأفادت مصادر مطلعة شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن فانس سيكون قائد الوفد الأميركي، إضافة إلى مبعوث واشنطن ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اللذين قادا التحركات الدبلوماسية قبل الحرب.

وذكرت المصادر أن ترامب كلف الثلاثي الأميركي بـ"إيجاد مخرج دبلوماسي للحرب، ولا يزال يثق بهم لتنفيذ ذلك"، بعد فشل الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد.

ووفقا لـ"سي إن إن"، فقد تواصل فانس وويتكوف وكوشنر مع الإيرانيين والوسطاء خلال الأيام التي تلت الجولة الأولى التي استمرت 21 ساعة، في إطار محاولات التوصل إلى اتفاق.

وأفادت الشبكة سابقا أن مسؤولي ترامب يناقشون داخليا تفاصيل اجتماع ثان محتمل، لكن حتى مساء الثلاثاء لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا الاجتماع سيعقد.

وصرح الرئيس الأميركي لصحيفة "نيويورك بوست"، الثلاثاء، أنه "قد يحدث شيء ما" خلال اليومين المقبلين في باكستان، في ظل مساعي العودة إلى طاولة المفاوضات.

لكن مسؤولا أميركيا قال لـ"سي إن إن": "المحادثات المستقبلية قيد المناقشة، لكن لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن".

وذكر مسؤولون عرب وباكستانيون وإيرانيون، أنه من الممكن أن يعود فريقا التفاوض الأميركي والإيراني إلى إسلام آباد هذا الأسبوع، بينما نفى مصدر إيراني رفيع المستوى تحديد موعد.

ونقل عن ترامب قوله: "عليكم البقاء هناك (في باكستان) حقا، لأنه ربما يحدث شيء ما خلال اليومين المقبلين، ونحن نميل أكثر إلى الذهاب إلى هناك".

ورغم غضب طهران من الحصار الأميركي لموانئها قرب مضيق هرمز، فقد أدت إشارات على احتمال مواصلة الجهود الدبلوماسية إلى تهدئة المخاوف في أسواق النفط، مما هبط بالأسعار إلى أقل من 100 دولار للبرميل، الثلاثاء.

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز، الممر المائي العالمي الحيوي لنقل النفط والغاز، منذ بدء الحرب في 28 فبراير.

والسبت انهارت في إسلام آباد المحادثات الأعلى مستوى بين البلدين منذ عام 1979، مما أثار شكوكا حول استمرار وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ‌انقضى أحدهما.