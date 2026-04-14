وأضاف ​أن ⁠هناك ​محادثات جرت بشأن رؤية ​طويلة الأمد لحدود واضحة الترسيم، مشيدا بجلسة "النقاش الممتاز" مع لبنان.

من جانبه، طالب لبنان إسرائيل خلال اجتماع واشنطن بالتنفيذ الكامل لإعلان نوفمبر 2024 بوقف الأعمال العدائية.

ماذا حدث؟

عقدت وزارة الخارجية الأميركية اجتماعاً ثلاثياً في 14 أبريل 2026، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، والمستشار مايكل نيدهام، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض.

‏وشكّل هذا الاجتماع أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عام 1993.

وأجرى المشاركون نقاشات مثمرة بشأن الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.

‏وهنّأت الولايات المتحدة البلدين على هذا الإنجاز التاريخي، معربةً عن دعمها لمواصلة المحادثات، وكذلك لخطط الحكومة اللبنانية لاستعادة احتكار السلاح وإنهاء النفوذ الإيراني المفرط.

كما أعربت عن أملها في أن تتجاوز هذه المحادثات نطاق اتفاق عام 2024، وأن تفضي إلى اتفاق سلام شامل، وأكدت دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة حزب الله.