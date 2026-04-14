وذكر الحزب، في بيان، أن مقاتليه استهدفوا عند الساعة السادسة والربع (15:15 بتوقيت غرينتش) مناطق: كريات شمونة، المطلة، مسغاف عام، كفرجلعادي، المنارة، مرغليوت، كفربلوم، المالكية، تل حاي، ديشون، ليمان، ساعر، ونهاريا، "بصليات صاروخية متزامنة"، مؤكدا أن ذلك يأتي "رداً على خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته المتكررة على قرى الجنوب".

وجاءت هذه الهجمات في وقت استضافت فيه واشنطن سفيري لبنان وإسرائيل لإجراء أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود، تزامناً مع تحذير الجيش الإسرائيلي من احتمال تصعيد وتكثيف إطلاق النار من لبنان، مع توقع استهداف مناطق في شمال إسرائيل.