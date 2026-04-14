وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لـ"فرانس برس"، إنه تم "نقل 3 شهداء على الأقل وعدد من الإصابات من بينهم حالات خطيرة، من جراء غارة جوية للاحتلال على مخازن قرب مولدات كهرباء في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة".

ولاحقا، أعلن الدفاع المدني ومستشفى الشفاء الطبي غرب المدينة في بيانات منفصلة، أن عدد الضحايا إثر الغارة ارتفع إلى 5 قتلى و11 جريحا.

وفي وقت سابق، أعلن بصل سقوط "4 شهداء على الأقل بينهم طفل (3 أعوام) وعدد من المصابين، من جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة للشرطة المدنية في حي التفاح"، شمال شرقي مدينة غزة.

وأوضح أن الغارة التي أطلقت المسيّرة خلالها صاروخا على الأقل، وقعت قرب عدة بسطات لبيع المواد الغذائية على الطريق الرئيس في الحي المدمر.

وفي ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وأكد بصل أن "الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية تتواصل منذ بدء وقف النار" الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.

كما حذر من أن "حياة آلاف المصابين والمرضى مهددة بخطر الموت أو الإعاقة الجسدية بسبب عدم تمكنهم من السفر للعلاج في مشافي بمصر والخارج".

وقتل 757 فلسطينيا على الأقل منذ سريان الهدنة، بحسب وزارة الصحة في غزة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 من جنوده في القطاع خلال الفترة ذاتها.