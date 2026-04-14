وقالت المصادر الطبية أن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة 9 أشخاص خرين، بينهم عناصر من الشرطة ومارة، بعضهم في حالات حرجة.

وكانت السيارة تابعة لمركز شرطة التفاح والدرج، وكان أفرادها يؤدون مهمة روتينية في الشارع عند وقوع الاستهداف.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، فإن من بين القتلى ضابط شرطة وثلاثة مواطنين، أحدهم الطفل يحيى الملاحي (3 أعوام).

ووصفت حركة حماس الغارة بأنها "إمعان في الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني"، واتهمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"مواصلة خطوات إفشال جهود تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وقالت حماس في بيان صحفي إن "تكثيف استهداف جيش إسرائيل لعناصر الشرطة المدنية يأتي في سياق سعي الحكومة الإسرائيلية لبث الفوضى في القطاع وإضعاف المنظومة الأمنية".

وطالبت الحركة الإدارة الأميركية، بصفتها الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، والوسطاء بـ"تحمل مسؤولياتهم في وقف جرائم إسرائيل وإلزامه بتنفيذ استحقاقات الاتفاق".

كما دعت المجتمع الدولي إلى "إدانة جرائم الاحتلال وعزله سياسيا ومحاسبة قادته".

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 3 قتلى و11 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، مع صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إلى عدد من الضحايا الذين قد يكونون تحت الأنقاض أو في الطرقات.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول بلغ 757 قتيلا و2111 مصابا، في حين ارتفع العدد التراكمي للقتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 72336 قتيلا مقابل 172213 مصابا.