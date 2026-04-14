وقال روبيو لدى استقباله السفيرين الإسرائيلي واللبناني في وزارة الخارجية "إنها فرصة تاريخية. ندرك أننا نواجه عقودا من التاريخ والتعقيدات التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة الفريدة وإلى الإمكانات المتاحة أمامنا".

وأضاف: "يتعلق الأمر بإنهاء عقود من نفوذ حزب الله في هذه المنطقة"، مشيرا إلى أن محادثات الثلاثاء تطلق "مسارا سيستغرق وقتا".

والثلاثاء، استقبل روبيو، سفيري إسرائيل ولبنان في أول محادثات سلام مباشرة منذ عقود.

ويضم الاجتماع الذي ينعقد في مقر وزارة الخارجية الأميركية السفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر، والسفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض، والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى.

وقبل وقت قصير من انطلاق أول الاجتماع، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه يأمل أن تشكل المحادثات مع إسرائيل "بداية لإنهاء معاناة" اللبنانيين، بعد أسابيع من بدء الحرب الدامية بين حزب الله والدولة العبرية.

وقال عون: "آمل أن يشكل الاجتماع في واشنطن.. بداية لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا"، مشددا على أن "الاستقرار لن يعود إلى الجنوب إذا استمرت إسرائيل في احتلال أراض فيه".

وأضاف: "الحل الوحيد يكمن في أن يعيد الجيش اللبناني انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا، ويكون هو بالتالي المسؤول الوحيد عن أمن المنطقة وسلامة سكانها من دون شراكة من أي جهة كانت".

من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، إن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بقرار التفاوض باسم البلاد، في خطوة تهدف إلى التأكيد على السيادة الوطنية في إدارة الملفات الدبلوماسية.

وأوضح رجي أن بيروت تسعى من خلال مفاوضات مباشرة مع إسرائيل إلى التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذا المسار الدبلوماسي أدى عمليا إلى فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني.