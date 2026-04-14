جاء ذلك خلال استقبال رئيس دولة الإمارات، أنطونيو كوستا، الذي يزور الدولة في إطار جولة في المنطقة.

كما بحث الجانبان الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة بما تمثله من انتهاك للقوانين والأعراف الدولية وما تشكله من تقويض للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد كوستا تضامن المجلس الأوروبي مع دولة الإمارات ودول المنطقة تجاه ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، مؤكدين حرصهما المتبادل على دعم مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة واتفاقية الشراكة الإستراتيجية بجانب تأكيد أهمية توسيع آفاق التعاون بين الجانبين على جميع المستويات بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالخير على الجميع.