وصرح ساعر خلال مؤتمر صحفي: "نريد التوصل إلى سلام وتطبيع مع دولة لبنان.. لا توجد أي خلافات كبيرة بين إسرائيل ولبنان. المشكلة هو حزب الله".

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "مفاوضات واشنطن تستند أولا على إعلان لبنان رغبته في خفض التصعيد وتأكيده على أن أنشطة حزب الله مخالفة للقانون".

ويعقد لبنان وإسرائيل مباحثات على مستوى السفيرين في واشنطن في مقر الخارجية الأميركية، الثلاثاء، ستكون الأولى على هذا المستوى منذ عقود.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه وافق على إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان" في أقرب وقت ممكن".

وذكر نتنياهو أنه أصدر الأمر في رد فعل على طلبات من لبنان وأن المحادثات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين الدولتين الجارتين.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد أطلق مبادرة لوضع حد للتصعيد الاسرائيلي المتجدد ضد لبنان، في 9 مارس، ترتكز على هدنة كاملة مع وقف لكل الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم الدعم للجيش، وسيطرة الجيش على مناطق التوتر ومصادرته كل السلاح منها، ومباشرة مفاوضات مع إسرائيل.