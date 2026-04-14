وقال المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في بيان: "تسليم متهمين اثنين (قاصر من مواطني جمهورية فنلندا وآخر من الولايات المتحدة الأميركية) إلى السلطات المختصة في بلديهما، بعد ثبوت عدم انتمائهما إلى عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف المركز الوطني أن "عملية التسليم جرت عقب استكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية، وفي إطار التنسيق والتعاون القضائي الدولي مع الجهات المختصة، وضمن جهود العراق المستمرة في إدارة ملف المحتجزين المرتبطين بقضايا الإرهاب".

ويقبع في سجون العراق آلاف العراقيين والأجانب المتهمين بالانتماء للتنظيم المتطرف. وأنجزت الولايات المتحدة في فبراير عملية نقل أكثر من 5700 سجين من المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم من سوريا إلى العراق.

ولم يذكر البيان ما إذا كان المتهمان ضمن المحتجزين الذين نقلوا من سوريا، إلا أن القضاء العراقي كان باشر تحقيقاته واستجواباته لهؤلاء قبل اتخاذ أي اجراءات قضائية بحقهم.

وينتمي المتهمون الذين تم نقلهم من سوريا إلى 61 دولة، وبينهم 3543 سوريا، و467 عراقيا، و710 من دول عربية أخرى، بالإضافة إلى أكثر من 980 من الأجانب غير العرب بينهم أوروبيون من ألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وبلجيكا وأميركيون وأستراليون.