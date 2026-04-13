وأجرى الشيخ عبدالله بن زايد مباحثات هاتفية مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في الكويت وتوم بيريندسن، وزير الخارجية في هولندا، وفيفيان بالاكرشنان وزير خارجية سنغافورة.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد "عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي الوزراء على تضامن بلدانهم مع دولة الإمارات"، مؤكدا على سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

وناقش الشيخ عبدالله بن زايد مع الوزراء التطورات الراهنة المتصلة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.

وتناولت الاتصالات الهاتفية ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي من أجل ترسيخ السلام المستدام في المنطقة، ودعم ركائز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.