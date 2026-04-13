وأضاف بيان الجيش أن "ذلك جاء بعد متابعة استخباراتية مستمرة من شعبة الاستخبارات العسكرية، مشيرا إلى أن عدد القتلى تجاوز 250 عنصرا في الضربات التي استهدفت بيروت ومنطقة البقاع وجنوب لبنان".

وتابع أن "هذه الضربات شكلت استهدافا دقيقا وواسعا لمنظومات القيادة والسيطرة التابعة لحزب الله".

وأشارت إلى أن القادة الذين قتلوا كانوا مسؤولين عن تشغيل مختلف قدرات الحزب، لا سيما مجالات النيران والاستخبارات والدفاع، ومن بينهم حسن مصطفى ناصر، قائد هيئة الدعم اللوجستي في حزب الله، وعلي قاسم، أبو علي عباس، وعلي حجازي، وهم قادة بارزون في وحدة الاستخبارات التابعة لـحزب الله، والمسؤولة عن بناء صورة استخباراتية داخل إسرائيل، بما يشمل إعداد بنك أهداف وجمع المعلومات.

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن من بين القادة الذين قتلوا أبو محمد حبيب وهو نائب قائد قوة الصواريخ في حزب الله.

وتابع البيان أن مسؤولين عن مجالات المدفعية والدفاع في وحدات مختلفة تابعة لحزب الله قتلوا أيضا خلال الضربات. مشيرا إلى أن عملية إحصاء القتلى لا تزال مستمرة حتى الآن.

والأربعاء، شنت إسرائيل سلسلة غارات مكثفة استهدفت مناطق واسعة في لبنان، في تصعيد وصف بأنه من أعنف الهجمات منذ أشهر.

وأعلن وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح في مختلف أنحاء لبنان جراء الضربات الإسرائيلية.

وأشارت مصادر أخرى، أن عدد القتلى والمصابين تجاوز الـ300، وهو رقم غير مؤكد حتى الآن.