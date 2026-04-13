وأكد ستارمر في ‌تصريح ⁠لشبكة "بي بي سي"، أن إعادة فتح ⁠المضيق أمر بالغ الأهمية.

وأضاف: "أرى ⁠أنه من ​الضروري ⁠فتح ​المضيق بشكل كامل، وهذا ما ​ركزت عليه جهودنا خلال الفترة الماضية، وسنواصل ​العمل ‌على ذلك".

الأحد، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض حصارا "شاملا" على مضيق هرمز، مؤكدا أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أبدى رغبة في المشاركة بتأمين الممر المائي الحيوي.

وتابع ترامب: "حلف الأطلسي يرغب الآن في المساعدة بشأن مضيق هرمز". وأضاف: " سنحضر أيضا المزيد من كاسحات الألغام التقليدية ونتوقع أن بريطانيا ودولا أخرى ترسل كاسحات ألغام أيضا".

وأكد الرئيس الأميركي أن الإجراءات في مضيق هرمز ستكون "شاملة أو لن تكون"، مشددا على أنه لن يسمح بمرور أي سفينة حتى تتراجع إيران عن مواقفها.

وفي وقت سابق، أعلنت ​القيادة المركزية الأميركية أنها ستبدأ ​في فرض ⁠سيطرة على كامل حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية الإثنين عنه ​الساعة الثانية بتوقيت غرينتش.