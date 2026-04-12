وقال مكتب نتنياهو في بيان: "وافقت اللجنة الاستشارية للترشيحات للمناصب العليا هذا المساء على ترشيح الجنرال رومان غوفمان لمنصب رئيس الموساد".

وأضاف البيان "بعد موافقة اللجنة، وقّع نتنياهو وثيقة تعيين رئيس الموساد القادم، الجنرال رومان غوفمان، الذي سيتولى منصبه في 2 يونيو 2026 لمدة خمس سنوات".

من هو رومان غوفمان؟

- رشّح نتنياهو غوفمان لمنصب رئيس الموساد في ديسمبر 2025.

- ولد غوفمان في بيلاروسيا عام 1976.

- وصل إلى إسرائيل في سن الرابعة عشرة.

- انضم إلى الجيش الإسرائيلي في عام 1995 بسلاح المدرعات.

- تم تعيينه ملحقا عسكريا في مكتب نتنياهو في أبريل 2024 بعد إصابته خلال المعارك مع حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وهو اليوم الذي شنت فيه الحركة الفلسطينية هجوما مفاجئا أشعل فتيل الحرب المدمرة في قطاع غزة.

- كان غوفمان حينذاك قائدا لمركز التدريب الوطني للمشاة.

- سيحل غوفمان مكان مدير جهاز الموساد الحالي، دافيد برنياع، الذي سينهي ولايته بعد خمس سنوات في يونيو القادم.

- بحسب ما ذكر موقع آي نيوز 24 الإسرائيلي فقد شغل غوفمان مناصب عملياتية وقيادية عديدة في الجيش الإسرائيلي، من بينها: مقاتل وقائد في سلاح المدرعات، قائد كتيبة في الكتيبة 75 باللواء 7، ضابط عمليات في تشكيل "جاعش" (الفرقة 36)، قائد لواء "عتسيون"، قائد فرقة "هباشان" (210)، قائد المركز الوطني للتدريب البري، رئيس هيئة عمليات الحكومة في المناطق.