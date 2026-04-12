وقال نتنياهو في التسجيل المصوّر الذي ظهر فيه مرتديا سترة مضادة للرصاص ومحاطا بجنود ملثّمين إن "الحرب متواصلة، بما في ذلك ضمن المنطقة الأمنية في لبنان".

وأكّد أن "ما نراه هو أننا قضينا على تهديد اجتياح من لبنان من خلال هذه المنطقة الأمنية"، مشيرا في الفيديو إلى أنه برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس هيئة أركان الجيش إيال زامير في جنوب لبنان.

وشدد نتنياهو على أن العمليات البرية في جنوب لبنان ساعدت على "احتواء خطر القصف الصاروخي" الذي يشنّه حزب الله ضدّ سكان شمال إسرائيل، مضيفا أن القوّات الإسرائيلية "تتعامل مع حماس" أيضا في المنطقة.

وأضاف: "ينبغي لنا القيام بالمزيد ونحن نقوم بذلك".

وأعلنت جبهة القيادة الداخلية الإسرائيلية الأحد عن رصد 10 هجمات صاروخية من لبنان باتّجاه إسرائيل الأحد، من دون الإبلاغ عن أيّ أضرار.

المفاوضات مع لبنان

تأتي زيارة نتنياهو إلى جنوب لبنان قبل يومين من عقد مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.

وحول ذلك، قال نتنياهو السبت: "لقد تواصل لبنان معنا. في الشهر الماضي، تواصل معنا عدة مرات لبدء محادثات سلام مباشرة".

وتابع قائلا: "لقد أعطيت موافقتي، ولكن بشرطين: نريد تفكيك سلاح حزب الله، ونريد اتفاق سلام حقيقي يدوم لأجيال".

وتدور حرب بين حزب الله والقوات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس، أي بعد يومين من بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعدما أطلق الحزب صواريخ على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقتلت إسرائيل مذاك ما لا يقل عن 2020 شخصا في لبنان، من بينهم 248 امرأة و165 طفلا و85 من العاملين في المجال الطبي والطوارئ، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وشنّت إسرائيل الأربعاء أوسع موجة من الغارات المتزامنة على مناطق لبنانية عدة أبرزها بيروت، ما أسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصا بحسب السلطات المحلية.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن الضربات أسفرت عن مقتل "أكثر من 180 عنصرا" من حزب الله.