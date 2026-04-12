ترامب تحدث في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قائلا إن ما فعله مع فنزويلا سيكون مشابها جدا لما سيفعله مع إيران، ولكن "على مستوى أعلى"، في إشارة للهجوم الخاطف الذي أسفر عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في يناير الماضي، وإيداعه في سجن في نيويورك، وتولي نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز الحكم، وقال ترامب حينها إن فنزويلا ستشتري منتجات أميركية بالأموال التي ستحصل عليها مقابل بيع نفطها.

وأضاف ترامب: "الإيرانيون لم يتركوا طاولة المفاوضات، وأتوقع أنهم سيعودون ويمنحوننا كل ما نريده"، مشيرا إلى أن المحادثات مع الإيرانيين كانت "ودية للغاية".

وأردف ترامب: "قلت لفريقي، أريد كل شيء. لا أريد 90 بالمئة ولا أريد 95 بالمئة، قلت لهم أريد كل شيء".

وأضاف ترامب من ملعب الغولف الخاص به قرب ميامي بولاية فلوريدا: "أعتقد أنهم سيجلسون إلى طاولة المفاوضات، لأنه لا يمكن لأحد أن يكون غبيا لدرجة أن يقول نريد أسلحة نووية، وهم لا يملكون أي أوراق رابحة".

وجدد الرئيس الأميركي تهديد إيران بتدمير البنى التحتية للطاقة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، وتابع: "المنشور الذي وضعته بشأن محو الحضارة الإيرانية هو ما دفع الإيرانيين إلى طاولة التفاوض".

وبيّن أن: "الإيرانيين يريدون امتلاك أسلحة نووية، لكن لن نسمح لهم بذلك".

وقال ترامب: "لن نسمح لإيران بجني المال من بيع النفط لمن تريد، وسيكون الأمر "كل شيء أو لا شيء|"، وهكذا ستسير الأمور".

وأشار إلى أن واشنطن ستحضر كاسحات ألغام تقليدية، لافتا إلى أن العديد من الدول ستساعد في مسألة مضيق هرمز، متوقعا أن ترسل بريطانيا ودول أخرى كاسحات ألغام أيضًا، مؤكدًا أن حلف شمال الأطلسي يرغب في المساعدة بشأن مضيق هرمز.

كما ذكر أن إيران لم تعترض السفينتين الأميركيتين اللتين عبرتا مضيق هرمز يوم السبت، متابعا: "سنغلق مضيق هرمز، وذلك سيتطلب بعض الوقت"، ووجه حديثه للإيرانيين قائلا: "من الأفضل للإيرانيين البدء في فتح مضيق هرمز بسرعة، فهم ينتهكون كل القوانين".

ولفت إلى أن "أسعار النفط والغاز ستتراجع في نهاية المطاف عندما ينتهي هذا الأمر".