ووفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء، الأحد، فقد تمت الموافقة على تعيين اللواء رومان غوفمان مديرا جديدا للموساد.

ووقع رئيس نتنياهو رسالة التعيين، مع إعلان مكتب رئيس الوزراء أن غوفمان سيتولى المنصب في 2 يونيو، ومن المتوقع أن تمتد ولايته لخمس سنوات، بحسب ما أفاد المكتب.

وكان نتنياهو قد اختار غوفمان كمرشح مفضل لمنصب مدير الموساد في أوائل ديسمبر.

غوفمان سيحل محل مدير جهاز الموساد الحالي، دافيد برنياع الذي سينهي ولايته بعد خمس سنوات في شهر يونيو 2026.

وبحسب ما ذكر موقع آي نيوز 24 الإسرائيلي فقد "شغل غوفمان مناصب عملياتية وقيادية عديدة في الجيش الإسرائيلي، من بينها: مقاتل وقائد في سلاح المدرعات، قائد كتيبة في الكتيبة 75 باللواء 7، ضابط عمليات في تشكيل "جاعش" (الفرقة 36)، قائد لواء "عتسيون"، قائد لواء 7، قائد فرقة "هباشان" (210)، قائد المركز الوطني للتدريب البري، رئيس هيئة عمليات الحكومة في المناطق ووظيفته الحالية - السكرتير العسكري لرئيس الوزراء".