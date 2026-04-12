ودعا سلام، إلى وقف "التهويل" بحرب أهلية في البلاد، مشددا على أن بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية هو السبيل لحماية الجنوب وضمان الاستقرار.

وأكد سلام أن الوحدة الوطنية في هذه المرحلة "ليست مجرد شعار، بل ضرورة وطنية قصوى"، داعيا المواطنين إلى التكاتف بعيدا عن الشعارات.

وشدد سلام على ضرورة بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، مشيرا إلى أن لبنان دفع أثمانا باهظة نتيجة "تعدد مراكز القرار وغياب الدولة أو ضعف حضورها".

وقال: "أهلي في الجنوب يعرفون أكثر من غيرهم كلفة الحروب والانقسامات والرهانات الخاطئة. فقد دفعوا على مدى عقود أثمان الاحتلال والاعتداءات والتهجير، كما دفعوا أيضا أثمان تعدد مراكز القرار وغياب الدولة أو ضعف حضورها".

وتعهد رئيس الحكومة بأن الجنوب لن يترك وحيدا في مواجهة الدمار، قائلا: "حماية الجنوب لا تكون إلا بدولة واحدة قوية وعادلة، وسنعمل على وقف الحرب وإعادة إعمار قرانا وبلداتنا".

واعتبر نواف سلام أن البعض أخطأ في المراهنة على أن "ضعف لبنان يمكن أن يتحول إلى قوة"، مؤكدا على رؤيته لـ "لبنان الواحد" الذي يحتضن جميع أبنائه دون استثناء.

وقال: "بعضنا أخطأ حين اعتقد انه يمكن تحويل ضعف لبنان الى قوة. وأخطأ كل من لجأ إلى دعم خارجي متوهما ان لا هدف لهذا الخارج سوى دعمه، فوجد نفسه اسير لعبة أكبر منه".

وشدد سلام على مواصلة العمل من أجل وقف هذه الحرب، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من كامل أراضي لبنان.

وتابع "لهذا، فإننا مستمرون بجهودنا لوقف الحرب، وفي مقدّمتها المبادرة التي قدمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب، وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين جميعا".