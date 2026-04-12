وتابع نتنياهو في تصريح مصور خلال زيارة تفقدية للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أن "الحرب مستمرة، بما في ذلك داخل الشريط الأمني الذي كنت فيه قبل قليل. ما نراه هو أننا أحبطنا تهديدات التسلل في لبنان بفضل هذه المنطقة الأمنية".

وشدد نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي حقق "إنجازات ضخمة" لكنه أشار إلى أن المهمة لم تنتهِ بعد، قائلا: "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، ونحن نقوم به بالفعل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن العمليات العسكرية أحدثت تحولا في موازين القوى، وأضاف: "لقد غيرنا وجه الشرق الأوسط في الواقع".

وتابع نتنياهو: "أعداءنا، إيران ومحور الشر، جاؤوا لتدميرنا، وهم الآن يقاتلون ببساطة من أجل بقائهم".

وعاد الصراع بين حزب الله وإسرائيل إلى الواجهة منذ الثاني من مارس الماضي، بعد يومين من بدء الحرب الإيرانية، في أعقاب إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.