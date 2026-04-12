أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى بأن إيران رفضت دعوة لوقف تمويل أذرعها في المنطقة، بالتزامن مع تمسكها ببرنامجها لتخصيب اليورانيوم، مما يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد.
وذكر المسؤول لوكالة "رويترز" أن طهران رفضت دعوة لوقف الدعم المالي لكل من حركة حماس وحزب الله وجماعة الحوثي.
وأضاف المصدر أن إيران رفضت أيضا فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية، وهو الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.
كما رفضت طهران رفضت طلبا بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك منشآت التخصيب الرئيسية، وفق المصدر.
فشل مفاوضات إسلام آباد
بعد إعلان فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن "وجهات النظر اختلفت حول قضيتين مهمتين". وأضاف المتحدث: "لم يفضِ ذلك إلى اتفاق".
ولم يكشف المسؤول الإيراني طبيعة الخلافين اللذين تحدث عنهما، إلا أن موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي نقل عن مصدر مطلع على المحادثات التي انطلقت السبت وانتهت صباح الأحد في إسلام آباد، قوله إنهما يتعلقان بمطالبة إيران بالسيطرة على مضيق هرمز، ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وعقب الإعلان عن فشل المفاوضات، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن البحرية الأميركية ستبدأ في فرض حصار على إيران عبر التحكم في دخول وخروج السفن من مضيق هرمز.