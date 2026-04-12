وتابع ترامب في تصريحات: "حلف الأطلسي يرغب الآن في المساعدة بشأن مضيق هرمز". وأضاف: " سنحضر أيضا المزيد من كاسحات الألغام التقليدية ونتوقع أن بريطانيا ودولا أخرى ترسل كاسحات ألغام أيضا".

وأكد الرئيس الأميركي أن الإجراءات في مضيق هرمز ستكون "شاملة أو لن تكون"، مشددا على أنه لن يسمح بمرور أي سفينة حتى تتراجع إيران عن مواقفها.

وذكر ترامب أن عملية "إغلاق" المضيق قد تستغرق بعض الوقت. مشيرا إلى أن سفينتين أميركيتين عبرتا المضيق يوم السبت دون اعتراض من أي جهة.

وفي وقت سابق، طالب ترامب أعضاء الناتو مرارا بدعم الجهود الأميركية لتأمين هذا الممر الملاحي الحيوي. واتهم الحلفاء بالفشل في التحرك دون ضغوط، وذلك دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

المفاوضات مع إيران

واعتبر ترامب أن تصريحاته السابقة بشأن "محو الحضارة الإيرانية" هي التي دفعت طهران إلى الجلوس على مائدة التفاوض.

ووصف المحادثات مع الجانب الإيراني بأنها كانت "ودية للغاية" حتى نهايتها، متوقعا عودة الإيرانيين للمفاوضات "ومنحنا كل ما نريده".

والأحد، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز ردا على تمسك إيران بموقفها بشأن برنامجها النووي، في إطار محادثات السلام التي جرت في إسلام آباد السبت.

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال إن المحادثات كانت "جيدة" و"تم الاتفاق على معظم النقاط" خلالها، لكن طهران رفضت تقديم تنازلات بشأن برنامجها.

وأضاف "ستبدأ البحرية الأميركية، الأفضل في العالم، فورا منع كل السفن التي تحاول الدخول إلى مضيق هرمز أو مغادرته".