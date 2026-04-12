كان ترامب قد أعلن فرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على إيران وعلى مضيق هرمز، بعد ساعات قليلة من انتهاء محادثات السلام في باكستان بالفشل.

ووفق ما ذكر موقع أكسيوس فإن طهران تحتجز مضيق هرمز كرهينة وتفرض رسوما على صادرات النفط وتقيدها، وهي ديناميكية يريد ترامب تغييرها وسحب ورقة الضغط التي تستخدمها إيران في التفاوض، ومحاولة منعها من تصدير نفطها.

وأشار الموقع إلى أن ترامب ناقش خيار الحصار مع فريقه لعدة أيام، كخطة بديلة في حال فشل المحادثات الدبلوماسية.

وقال مسؤول أميركي رفيع: "نريد أن نأخذ هذه الورقة من الإيرانيين".

ولم تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق خلال مفاوضات مطولة جرت يوم السبت في باكستان، ويضع الجمود في المحادثات وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي، في خطر، مع احتمال استئناف وتصعيد القتال.

وبحسب مصدر مطلع على المحادثات، فإن بعض الخلافات تعلقت بمطالبة إيران بالسيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ترامب وقرار حصار إيران

كان ترامب قد قال في وقت سابق، الأحد، إن البحرية الأميركية ستبدأ في فرض حصار على إيران عبر التحكم في دخول وخروج السفن من مضيق هرمز.

وكتب ترامب عبر منصة ترو سوشال: "بأثر فوري، ستبدأ البحرية الأميركية، وهي الأفضل في العالم، عملية فرض حصار على أي وجميع السفن التي تحاول دخول أو مغادرة مضيق هرمز. وفي مرحلة ما، سنصل إلى وضع السماح للجميع بالدخول والسماح للجميع بالخروج، لكن إيران لم تسمح بحدوث ذلك بمجرد قولها: قد تكون هناك ألغام في مكان ما، لا يعلم بها أحد سواهم".

وأضاف ترامب: "هذا ابتزاز عالمي، وقادة الدول، وخاصة الولايات المتحدة ، لن يخضعوا أبدًا للابتزاز. وقد أصدرتُ تعليماتي أيضًا للبحرية بالبحث عن كل سفينة في المياه الدولية واعتراضها إذا كانت قد دفعت رسوم عبور لإيران. ولن يحظى أي طرف يدفع رسوماً غير قانونية بمرور آمن في أعالي البحار".

وتابع الرئيس الأميركي: "كما سنبدأ بتدمير الألغام التي زرعتها إيران في المضيق. وأي إيراني يطلق النار علينا أو على السفن السلمية سيتم تدميره بالكامل".

وأوضح ترامب: "سيبدأ الحصار قريبا، وستشارك دول أخرى فيه. ولن يُسمح لإيران بالاستفادة من هذا العمل غير القانوني من الابتزاز. فهم يريدون المال، والأهم من ذلك، يريدون السلاح النووي".

وشدد على أنه "نحن في حالة “جاهزية كاملة”، وستقوم قواتنا العسكرية بإنهاء ما تبقى من إيران".

وكتب ترامب: "تعهدت إيران بفتح مضيق هرمز، لكنها فشلت عن علم في القيام بذلك. وقد تسبب هذا في قلق واضطراب ومعاناة لكثير من الناس والدول حول العالم. وتقول إنها زرعت ألغاما في المياه، رغم أن كامل أسطولها البحري ومعظم وسائل زرع الألغام لديها قد تم تدميرها بالكامل. ربما فعلت ذلك، لكن أي مالك سفينة قد يغامر ويخاطر؟".

واعتبر أن "في ذلك إضرارا كبيرا ووصمة دائمة على سمعة إيران وما تبقى من قادتها، لكننا تجاوزنا كل ذلك. وكما وعدت، عليها أن تبدأ فورا بعملية فتح هذا الممر المائي الدولي وبسرعة! إنهم ينتهكون كل القوانين".