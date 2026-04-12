وقالت القناة 12: "بعد ما أعلنه ترامب تم استدعاء المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر لجلسة في المساء".

والأحد، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز ردا على تمسك إيران بموقفها بشأن برنامجها النووي، في إطار محادثات السلام التي جرت في إسلام آباد السبت.

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال إن المحادثات كانت "جيدة" و"تم الاتفاق على معظم النقاط" خلالها، لكن طهران رفضت تقديم تنازلات بشأن برنامجها.

وأضاف "ستبدأ البحرية الأميركية، الأفضل في العالم، فورا منع كل السفن التي تحاول الدخول إلى مضيق هرمز أو مغادرته".

وفي وقت سابق من الأحد، أكدت تقارير بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أصدر توجيهات بانتقال القوات إلى حالة "تأهب فوري"، وذلك في ظل تعثر المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش بدأ "إجراءات قتالية منظمة"، وهي وتيرة عمل عسكرية متسارعة تحاكي الاستعدادات التي سبقت عمليات كبرى سابقة.