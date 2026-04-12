وقال الجابر في منشور على إكس: "لم يكن مضيق هرمز يوماً ملكاً لإيران لكي تغلقه أو تقيد الملاحة فيه."

وأضاف: "إن أي محاولة للقيام بذلك لا تُعد مسألة إقليمية فحسب، بل تمثل تعطيلاً لشريان اقتصادي عالمي وتهديداً مباشراً لأمن الطاقة والغذاء والصحة لكل دول العالم."

وأشار إلى أن الوضع الميداني منذ 28 فبراير يعكس خطورة التصعيد، حيث تم استهداف ما لا يقل عن 22 سفينة، ما أدى إلى مقتل 10 من أفراد طواقمها، فيما لا يزال نحو 20 ألف بحّار عالقين وغير قادرين على العبور بأمان، إضافة إلى تعطل نحو 800 سفينة تجارية، من بينها ما يقارب 400 ناقلة نفط.

وشدد الجابر على خطورة هذا المسار، قائلاً: "يُعد هذا السلوك غير قانوني وخطيراً وغير مقبول، ولا يمكن للعالم تحمّل تبعاته، أو السماح بحدوثه."