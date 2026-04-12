ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن الجيش بدأ "إجراءات قتالية منظمة"، وهي وتيرة عمل عسكرية متسارعة تحاكي الاستعدادات التي سبقت عمليات كبرى سابقة.

وأوضحت أنه في إطار هذه الإجراءات، صدرت توجيهات بالحفاظ على جاهزية عالية في مختلف الوحدات، إلى جانب تقليص أزمنة الاستجابة واستكمال الفجوات العملياتية.

وجاءت التعليمات برفع الجاهزية للدرجة القصوى للاستعداد لاحتمال استئناف المواجهة العسكرية مع إيران.

وأجرى مسؤولون أميركيون يتقدمهم نائب الرئيس جي دي فانس، وإيرانيون يقودهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، محادثات سلام في باكستان انتهت من دون تحقيق نتيجة، وذلك بالتزامن مع هدنة لأسبوعين.