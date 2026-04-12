أفاد تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أصدر توجيهات بانتقال القوات إلى حالة "تأهب فوري"، وذلك في ظل تعثر المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن الجيش بدأ "إجراءات قتالية منظمة"، وهي وتيرة عمل عسكرية متسارعة تحاكي الاستعدادات التي سبقت عمليات كبرى سابقة.
وأوضحت أنه في إطار هذه الإجراءات، صدرت توجيهات بالحفاظ على جاهزية عالية في مختلف الوحدات، إلى جانب تقليص أزمنة الاستجابة واستكمال الفجوات العملياتية.
وجاءت التعليمات برفع الجاهزية للدرجة القصوى للاستعداد لاحتمال استئناف المواجهة العسكرية مع إيران.
وأجرى مسؤولون أميركيون يتقدمهم نائب الرئيس جي دي فانس، وإيرانيون يقودهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، محادثات سلام في باكستان انتهت من دون تحقيق نتيجة، وذلك بالتزامن مع هدنة لأسبوعين.
ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصدر مطلع على سير المفاوضات أن الخلافات شملت طلب إيران التحكم بمضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.
ولم يتضح ما إذا كان الجانبان سيستأنفان الاتصالات، أو ما سيكون عليه مصير وقف إطلاق بعد فشل المحادثات.