وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "ستة شهداء سقطوا في الغارة على معروب"، وهي إحدى قرى قضاء صور، مشيرة إلى أن القصف استهدف منزلا تقطنه عائلة تضم أكثر من 7 أشخاص.

وأضافت الوكالة أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاول التوغل والسيطرة على ما تبقى من أحياء في مدينة بنت جبيل"، حيث تدور اشتباكات عنيفة، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف أطراف المدينة ومداخلها وعددا من القرى المجاورة.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بسقوط قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية أخرى استهدفت عدة بلدات في جنوب وشرق لبنان.

وأشارت المعلومات إلى مقتل 17 شخصاً على الأقل في غارات طالت أربع بلدات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات على الجبهة الجنوبية للبنان واستمرار الغارات الإسرائيلية في المنطقة.