ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، لكن حماس وإسرائيل تتبادلان الاتهامات بخرقه فيما لم يتوقف العنف في القطاع المدمّر بعد حرب استمرت عامين.

وقال مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس، إن الوفد المفاوض للحركة وصل، مساء السبت، إلى القاهرة و"عقد لقاء مع مسؤولي ملف فلسطين في المخابرات المصرية"، على أن يلتقي ظهر الأحد مع مسؤولين مصريين "لمناقشة وقف الخروقات الإسرائيلية، وتنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الأولى" من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن حماس تشدد على وجوب "وقف كافة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وتفكيك كافة النقاط والمواقع العسكرية التي أقامها الاحتلال غرب الخط الأصفر، وفتح المعابر وزيادة عدد المسافرين والبضائع، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لاستلام مهامها"، في إشارة إلى اللجنة المؤلفة من 15 خبيرا فلسطينيا والتي تشكلت لإدارة شؤون القطاع موقتا بإشراف "مجلس السلام" الذي يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد أن حماس "تريد التأكيد للوسطاء على ضرورة الضغط لتنفيذ باقي بنود المرحلة الأولى لاتفاق وقف النار بإكمال الانسحابات الإسرائيلية وإدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا".

من جهته، أوضح مصدر مطلع في حماس لفرانس برس أن وفد الحركة سيجري أيضا "مشاورات مع ممثلي وقادة عدد من الفصائل الفلسطينية المتواجدة في القاهرة" إضافة إلى عقد لقاء مع منسّق مجلس السلام نيكولاي ملادينوف لبحث المسائل ذاتها.

وأعلنت واشنطن في يناير أن وقف إطلاق النار انتقل إلى المرحلة الثانية بناء على خطة سلام تم التوصل إليها بوساطة أميركية.

وتنص هذه المرحلة على نزع سلاح حماس والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية. إلا أن الحركة ترفض أي نزع سلاح بالشروط التي تضعها إسرائيل.

في الأثناء، يتواصل العنف في غزة، حيث أعلن الدفاع المدني في غزة، السبت، مقتل سبعة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية قرب نقطة للشرطة في مخيم البريج في وسط القطاع.

وقتل 749 فلسطينيا على الأقل منذ سريان الهدنة، بحسب وزارة الصحة في غزة، في حين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة من جنوده في القطاع خلال الفترة ذاتها.