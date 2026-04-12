وأشار مراسلنا إلى أن إسرائيل شنت غارة على بلدة قانا في قضاء صور بجنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وفي وقت لاحق، أفاد مراسلنا بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة الشهابية وأخرى على أطراف بلدتي مرجعيون ودبّين جنوبي لبنان.

وسابقا، قال مراسلنا إن الغارات الإسرائيلية تواصلت على بلدات عدة جنوبي لبنان، وتركّزت على مناطق جنوبي مدينة صور في القطاع الغربي، ومحيط مدينة الخيام في القطاع الشرقي، وعلى مدينة بنت جبيل ومحيطها في القطاع الأوسط.

وأفاد أيضا أن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات قانا وكونين ورشاف والعرقوب وشبعا والهبارية وصدّيقين والقليلة وقلاويه جنوبي لبنان.

وأشار إلى أن شخصا قتل ووقع عدد من الجرحى في غارة اسرائيلية على منزل في بلدة معروب جنوبي لبنان.

كما تواصلت الاشتباكات والقصف المدفعي والغارات على مدينة بنت جبيل ومحيطها طوال ساعات الليل، بينما تعرضت بلدة الطيري القريبة من مدينة بنت جبيل لقصفت إسرائيلي بالمدفعية وقذائف فوسفورية.

وفي ساعات الفجر، سُجّلت غارات على بلدات جويّا، وعيتيت، ومعركة، وبافليه، وحلتا، وشبعا، وأطراف الهبارية.

واستمر القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدات دبين، وحانويه، والمنصوري، ومجدل زون.

وأشار إلى أن أعمال النسف والتفجير في بلدتي الناقورة وشمع لم تتوقف.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر منصة إطلاق صواريخ كانت متمركزة وجاهزة لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في منطقة جويا جنوب لبنان، حيث تم استهدافها قبل تنفيذ عملية الإطلاق.