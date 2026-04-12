وأظهرت صور فانس الذي قاد الوفد الأميركي، وأعضاء الوفد، يستقلون الطائرة عائدين إلى الولايات المتحدة.

وبثت الصور بعد دقائق من مؤتمر صحفي مقتضب لفانس، أعلن فيه انتهاء مفاوضات إسلام آباد من دون التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وقال فانس في وقت مبكر من صباح الأحد، إن المفاوضات انتهت من دون التوصل إلى اتفاق بعد أن "رفض الإيرانيون قبول الشروط الأميركية بعدم تطوير سلاح نووي".

وذكر فانس أن المحادثات انتهت بعد 21 ساعة، حيث كان على تواصل مستمر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وآخرين في الإدارة.

وأضاف للصحفيين: "الحقيقة البسيطة هي أننا بحاجة إلى رؤية التزام مؤكد بأنهم لن يسعوا إلى الحصول على سلاح نووي، ولن يسعوا إلى الحصول على الأدوات التي تمكنهم من تطوير سلاح نووي بسرعة".

واعتبر أن "هذا هو الهدف الأساسي لرئيس الولايات المتحدة، وهذا ما حاولنا تحقيقه من خلال هذه المفاوضات".