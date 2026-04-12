وصرح مسؤول باكستاني لوكالة "فرانس برس"، أن المحادثات "تسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف المسؤول، اللذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "أستطيع القول إن المحادثات تسير بشكل إيجابي، والأجواء العامة ودية".

كما أفاد مسؤولان باكستانيان وكالة "أسوشييتد برس"، أن المحادثات بين رئيسي وفدي الولايات المتحدة وإيران ستستأنف بعد توقفها مؤقتا قبل فجر الأحد.

وقال المسؤولان، اللذان تحدثا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، إن بعض الفنيين من كلا الجانبين ما زالوا يجتمعون، وهو ما ذكرته الحكومة الإيرانية سابقا.

وكانت إيران أعلنت في وقت مبكر من صباح الأحد، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستستمر رغم "بعض الخلافات المتبقية".

وفي السياق ذاته، قال متحدث ​باسم وزارة ​الخارجية ⁠الإيرانية إنه "خلال الساعات الـ24 الماضية جرت ‌مناقشات ‌حول القضايا ‌الرئيسية ‌للمفاوضات".

وأوضح المتحدث أن المناقشات "شملت ‌مضيق هرمز ⁠والبرنامج النووي ⁠وتعويضات الحرب ⁠ورفع العقوبات وإنهاء الحرب بشكل كامل ​على إيران وفي المنطقة".

واعتبر المتحدث أن "نجاح هذه ‌العملية ‌الدبلوماسية يعتمد ‌على ‌جدية ⁠الجانب ⁠الآخر ‌وحسن ⁠نيته ⁠والامتناع ​عن المطالب ⁠المتطرفة"، وفق تعبيره.