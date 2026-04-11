وأضاف نتنياهو في رسالة مصورة: "تواصل لبنان معنا. في الشهر الماضي تواصل معنا عدة مرات لبدء محادثات سلام مباشرة".

وتابع: "لقد أعطيت موافقتي، لكن بشرطين: نريد تفكيك سلاح حزب الله، ونريد اتفاق سلام حقيقي يدوم لأجيال".

وأوضح رئيس وزراء إسرائيل أن "المفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة، رغم أن نتائجها لا تزال غير مؤكدة".

والجمعة أعلنت الرئاسة اللبنانية عن عقد اجتماع مع إسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل، لمناقشة وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وإمكانية بدء مفاوضات.

وعاد الصراع بين حزب الله وإسرائيل إلى الواجهة منذ الثاني من مارس الماضي، بعد يومين من بدء الحرب الإيرانية، في أعقاب إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقتلت إسرائيل مذاك ما لا يقل عن ألفي شخص في لبنان، من بينهم 248 امرأة و165 طفلا و85 من العاملين في المجال الطبي والطوارئ، وفق وزارة الصحة.

والأربعاء شنت إسرائيل أوسع موجة من الغارات المتزامنة على مناطق لبنانية عدة، أبرزها بيروت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 350 شخصا بحسب السلطات المحلية.