ويعتبر هذا المنشور على منصة "إكس"، أول تعليق إيراني رسمي على المفاوضات التي انطلقت السبت في إسلام آباد.

ويتماشى هذا التعليق مع ما تقوله وسائل إعلام إيرانية، إذ كشفت وكالة أنباء "فارس" أن الولايات المتحدة وإيران لم تتوصلا إلى تفاهم بشأن خلافاتهما في أحدث جولة محادثات.

كما أشارت وكالة أنباء "تسنيم"، إن أن "بعض الخلافات الشديدة لا تزال قائمة بين الوفدين الأميركي والإيراني".

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن المحادثات ستستمر الأحد.

وتستمر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، في باكستان، حيث دخلت الوفود الساعة التاسعة من المحادثات الرامية إلى تحقيق تقدم دبلوماسي.

وبعد فترة توقف قصيرة، اجتمع المفاوضون مرة أخرى لإجراء مزيد من المناقشات المباشرة في إسلام آباد، حيث تتوسط باكستان في الملف الشائك.

ووصفت وسائل إعلام إيرانية الجلسة التي انطلقت في وقت متأخر من الليل، بأنها "الفرصة الأخيرة" للاتفاق على إطار عمل مشترك لإنهاء الحرب.

وأشارت تقارير سابقة من وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن الخلافات حول السيطرة على مضيق هرمز كانت نقطة الخلاف المركزية.

ويقود نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الوفد الأميركي، بينما يرأس رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فريق طهران.