قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إنه غير مهتم بنتيجة المفاوضات بين بلاده وإيران في باكستان، مؤكدا أن الولايات المتحدة "خرجت منتصرة من الحرب".
وصرح ترامب للصحفيين: "سواء توصلنا إلى اتفاق أم لا، لا فرق بالنسبة لي، والسبب هو أننا انتصرنا".
ومع ذلك، اعترف ترامب بأن الولايات المتحدة "تجري مفاوضات عميقة جدا مع إيران".
وأضاف: "لدينا كاسحات ألغام هناك (في مضيق هرمز)، ونمشط المضيق. ربما لديهم بضعة ألغام في المياه".
ومن جهة أخرى، حذر الرئيس الأميركي الصين من إرسال أسلحة إلى إيران.
وقال إن الصين ستواجه "مشاكل كبيرة" إذا صدرت أسلحة إلى إيران، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.