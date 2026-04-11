وعقب إعلان التوصل إلى الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، حذر أردوغان نظيره الأميركي دونالد ترامب من "استفزازات محتملة وأعمال تخريب" يمكن أن تقوض الاتفاق، من دون أن يحدد الجهة التي يقصدها.

إلا أن هذا الموقف جاء بعد أيام من اتهام أردوغان إسرائيل بـ"تقويض جميع المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب".

وعلق نتنياهو بالقول عبر "إكس"، السبت، إن "إسرائيل بقيادتي ستواصل محاربة نظام الإرهاب الإيراني ووكلائه، على عكس أردوغان الذي يؤويهم وارتكب مجازر بحق مواطنيه الأكراد".

وشاركت تركيا مع باكستان ومصر في الجهود التي أفضت إلى وقف إطلاق النار وبدء مباحثات أميركية إيرانية في إسلام آباد، السبت.

وبعد نتنياهو، هاجم كاتس أردوغان أيضا ووصفه بأنه "نمر من ورق".

وأضاف أن أردوغان "الذي لم يرد على إطلاق الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي التركية وأثبت أنه نمر من ورق، يهرب الآن إلى ميدان معاداة السامية ويدعو إلى محاكمات استعراضية في تركيا ضد القيادة السياسية والعسكرية لإسرائيل".

وتابع: "يا لها من مهزلة. رجل من جماعة الإخوان، ارتكب مجازر بحق الأكراد، يتهم إسرائيل التي تدافع عن نفسها في مواجهة حلفائه في حماس، بارتكاب إبادة جماعية".

وشدد على أن إسرائيل "ستواصل الدفاع عن نفسها بقوة وعزم، ومن الأفضل له (أردوغان) أن يلزم الصمت".