وتم التعرف على المعتقلين على أنهم: سيد عيسى هاشمي، ومريم طاهماسبی، وابنهما. وأوضحت الوزارة أن هاشمي هو ابن معصومة ابتكار، المعروفة باسم "ماري الصارخة"، والتي كانت المتحدثة باسم المسلحين الإسلاميين الذين اقتحموا السفارة الأميركية في طهران عام 1979 واحتجزوا 52 أمريكيًا رهائن لمدة 444 يومًا.

وأضافت الوزارة أن ابتكار شغلت لاحقًا مناصب أخرى داخل النظام الإيراني.

وقالت الخارجية الأمريكية إن هاشمي وطاهماسبی وابنهما دخلوا الولايات المتحدة عام 2014 بتأشيرات صدرت خلال إدارة أوباما، وحصلوا على إقامة دائمة قانونية عبر برنامج تأشيرات الهجرة المتنوعة عام 2016، مشيرة إلى أن إدارة ترامب علّقت لاحقًا إصدار التأشيرات الجديدة ضمن هذا البرنامج.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في منشور على إكس:"هذا الأسبوع، قمتُ بإنهاء وضع الإقامة الدائمة القانونية الخاص بهم، واليوم أصبح سيد عيسى هاشمي، ومريم طهماسيبي، وابنهما رهن احتجاز دائرة الهجرة والجمارك الأميركية، بانتظار ترحيلهم من بلادنا. لم يكن ينبغي لعائلتها أبداً أن تُمنح امتياز العيش في بلدنا، وهو امتياز استثنائي. لا يمكن لأميركا أن تصبح وطناً لإرهابيين معادين لها أو لعائلاتهم — وفي ظل إدارة ترامب، لن يحدث ذلك أبداً."

وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي إنهاء الوضع القانوني لابنة وابنة أخت اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي قُتل خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، مضيفة أن الاثنتين باتتا قيد احتجاز سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية.



قال مسؤول أمريكي رفيع إن السفن الحربية عبرت مضيق هرمز من الشرق إلى الغرب باتجاه الخليج، ثم عادت شرقًا عبر المضيق نحو بحر العرب.

وأضاف المسؤول: "كانت هذه عملية تركز على ضمان حرية الملاحة عبر المياه الدولية".