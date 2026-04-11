ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني رفيع قوله: "وقف إطلاق النار هش للغاية، ونميل للتشاؤم أكثر من التفاؤل، مع الاستعداد للعودة إلى القتال في حال انهيار المحادثات".

وأوضح المسؤول أنه في إطار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قدمت إسرائيل للإدارة الأميركية قائمة مطالب تمثل "خطوطا حمراء" لا يمكن التنازل عنه تشمل إزالة اليورانيوم، وتفكيك منشآت التخصيب في فوردو، وفصل القضية اللبنانية عن الساحة الإيرانية".

ووفقاً لمصدر إسرائيلي، يتفق الأميركيون مع المطالب الإسرائيلية، ولا يعتقدون أن الإيرانيين سيتنازلون، لذا فهم يستعدون للعودة إلى الحرب حتى قبل انقضاء الأسبوعين.

وقال المصدر الإسرائيلي: "ستكون الضربة القادمة لإيران قاسية وشاملة، وستطال البنية التحتية الوطنية، ومنشآت الطاقة، وإنتاج النفط".