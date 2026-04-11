وحصل الرئيس العراقي الجديد على 227 صوتا من أصل 249 نائبا أدلوا بأصواتهم خلال الجولة الثانية من الاقتراع السري لانتخاب رئيس العراق.

وغابت عن جلسة التصويت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، إلى جانب نواب آخرين، بعد إعلانهم رسميا مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وشغل آميدي، المولود في قضاء العمادية بمحافظة دهوك في إقليم كردستان، منصب وزير البيئة في حكومة محمد شياع السوداني خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

كما عمل مديرا لمكتب رؤساء العراق: فؤاد معصوم، وبرهم صالح، وعبد اللطيف جمال رشيد.