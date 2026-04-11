وذكرت الوكالة نقلا عن المصدر إن المحادثات الثلاثية في إسلام آباد جرت وجها لوجه بين نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس والمبعوث الأميركي ستيف وتكوف ومستشار الرئيس جاريد كوشنر، و رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، وقائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير.



ووصف رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، السبت، محادثات إسلام آباد بأنها فرصة "مصيرية" لتحويل الهدنة القائمة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

تأتي المفاوضات في أعقاب وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أسابيع من الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة لم توافق على “الخطوط الحمراء” التي طرحتها إيران.

وذكرت قناة التلفزيون الرسمي الإيراني أن دبلوماسيين في إسلام آباد طرحوا ما وصفته بـ“خطوط حمراء”، تشمل وقف إطلاق النار ودفع تعويضات عن الحرب. لكن مسؤولًا أميركيًا أبلغ شبكة سي بي إس نيوز أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات حتى الآن.



أبرز القضايا المطروحة على طاولة الحوار:



الملف النووي

يمثل البرنامج النووي الإيراني المحور الرئيسي، إذ تصر واشنطن على منع طهران من امتلاك سلاح نووي كأولوية مطلقة.

تخصيب اليورانيوم

تبحث المفاوضات مستويات تخصيب اليورانيوم، حيث تتمسك إيران بحقها في التخصيب لأغراض سلمية، بينما تضغط واشنطن لوقفه وتسليم مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وفق جدول زمني محدد.

مضيق هرمز

يبرز أمن الملاحة في مضيق هرمز كملف محوري، إذ تطالب واشنطن بفتحه دون قيود، في حين تسعى طهران لفرض رسوم على عبور السفن.

تقييد البرنامج الصاروخي شرط أميركي

تربط واشنطن رفع العقوبات بإحراز تقدم في المفاوضات، وتشترط تقييد البرنامج الصاروخي الإيراني، وهو ما ترفضه طهران.

خلافات حول النفوذ الإقليمي

تسعى الولايات المتحدة إلى إدراج وقف دعم إيران لوكلائها في المنطقة ضمن أي اتفاق شامل، فيما تفضل طهران حصر النقاش في ملفات محددة.

ورغم انطلاق الحوار، لا تزال الفجوة واسعة بين مواقف الجانبين، ما يجعل نتائج المفاوضات مرهونة بقدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر وتحقيق تسوية مستدامة.