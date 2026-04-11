وقال مراسل الموقع إن مسؤولا أميركيا رفيع المستوى ذكر أن عدة سفن تابعة للبحرية الأميركية عبرت مضيق هرمز يوم السبت.

وأوضح السفن الحربية عبرت مضيق هرمز من الشرق إلى الغرب باتجاه الخليج، ثم عادت شرقًا عبر المضيق نحو بحر العرب.

وأضاف أنه لم يتم التنسيق مع إيران في هذه الخطوة، وهذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها سفن حربية أميركية مضيق هرمز منذ بدء الحرب.

وأضاف المسؤول: "كانت هذه عملية تركز على ضمان حرية الملاحة عبر المياه الدولية".

من جانبه، كتب الرئيس ترامب على منصة “تروث سوشيال” أن التهديد الوحيد الذي كانت إيران تستخدمه هو احتمال اصطدام السفن بالألغام البحرية، مضيفاً أن الولايات المتحدة بدأت “عملية تنظيف مضيق هرمز” كخدمة لدول العالم، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وغيرها.

وكان الرئيس الأميركي قد قلل في وقت سابق من أهمية التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، معتبرا أنه سيكون مفتوحا "في المستقبل غير البعيد"، لافتا إلى أن الأسواق بدأت تدرك وجود بدائل لعبور المضيق.

وأكد ترامب أنه سيكشف قريبا ما إذا كانت إيران تتصرف بحسن نية، مضيفا: "سنعرف ذلك خلال فترة قصيرة جدا.. لن يستغرق ذلك وقتا طويلا". ووصف ترامب إيران بأنها "دولة فاشلة".