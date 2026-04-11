وقال ترامب، في تصريحات لمراسلة شبكة "نيوز نيشن"، إنه سيكشف قريبًا ما إذا كانت إيران تتصرف بحسن نية، مضيفًا: "سنعرف ذلك خلال فترة قصيرة جدًا.. لن يستغرق ذلك وقتا طويلا".

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك وفرة كبيرة من النفط والغاز، مؤكدًا أن ناقلات عديدة تتجه إلى السواحل الأمريكية لتحميل الإمدادات.

كما قلل من أهمية التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، معتبرًا أنه سيكون مفتوحًا "في المستقبل غير البعيد"، لافتًا إلى أن الأسواق بدأت تدرك وجود بدائل لعبور المضيق.

ووصف ترامب إيران بأنها "دولة فاشلة".