وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي: "في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية، وتزايد التحديات التي تواجهها البلاد، برزت في الآونة الأخيرة دعوات للمواطنين تحثهم على التجمع والاحتجاج سعيا إلى تحقيق عدة مطالب".

وأضافت أن، إذ تؤكد احترامها لحق التعبير السلمي عن الرأي، "تحذر بشدة من أي تحرك قد يعرض الاستقرار والسلم الأهلي للخطر، أو يؤدي إلى الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".

وشددت على أن "الجيش سيتدخل بحزم لمنع أي مساس بالاستقرار الداخلي، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى أعلى درجات الوعي والمسؤولية".

كما دعت المواطنين إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة على الأراضي اللبنانية.

وكانت العاصمة بيروت قد شهدت، مساء الجمعة، وقفة احتجاجية أمام السراي الحكومي، رفضا لقرارات الحكومة وللمفاوضات مع إسرائيل.