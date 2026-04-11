وبحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن، فلا تزال حركة الملاحة ضئيلة مقارنة بالوضع الطبيعي، حيث كان يبلغ عدد السفن قرابة 100 سفينة يوميا.

وقد عبرت حفنة من السفن - معظمها صينية - المضيق أو تتجه إليه قادمة من الخليج العربي، بحسب ما نقلت سي إن إن عن موقع مارين ترافيك ( MarineTraffic).

ومرت ناقلة بضائع صينية عبر المضيق ليلا بعد أن أبحرت من ميناء أم قصر العراقي قبل نحو شهر.

وكانت ناقلتان صينيتان للنفط الخام، تبلغ سعة كل منهما حوالي 300 ألف طن، محملتين، متجهتين نحو المضيق يوم السبت. وكانتا تبحران بالقرب من الساحل الإيراني.

وتحاول ناقلة غاز طبيعي مسال ترفع علم بوتسوانا، تحمل اسم "نيدي"، مغادرة الخليج للمرة الثانية بعد عودتها فجر الجمعة.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال الخميس: "إن إيران تسيء التصرف، بل وتسيء إلى سمعة البعض، بالسماح بمرور النفط عبر مضيق هرمز".

ونشر ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا ليس الاتفاق الذي بيننا!".

كما حذر ترامب إيران من فرض رسوم على ناقلات النفط في مضيق هرمز، مطالبا بوقف ذلك فورا. ووصف ما تقوم به طهران بأنه "سيء للغاية"، مؤكدا أن ذلك يخالف التفاهمات بين الطرفين.